​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Алиссона в заявке на матч

В субботу «Ливерпуль» сыграет против «Бёрнли» в календарном матче Английской премьер-лиги. Основного голкипера «красных» Алиссона не оказалось даже в списке запасных игроков. Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, Алиссон пропустит матч из-за болезни. По той же причине в заявке команды не оказалось защитника Джо Гомеса.

Ознакомиться со стартовым составом «Ливерпуля» можно в нашей новости.

Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.