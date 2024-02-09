Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может отказаться от переезда в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что предстоящим летом «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» попытаются оформить трансфер 31-летнего Салаха за рекордные для футбола деньги.

Как стало известно Football Insider, Салах не планирует покидать «Ливерпуль» в ближайшие несколько лет. По данным источника, египтянин хочет продлить контракт с клубом, который истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Салах принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал девять ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.