«Ливерпуль» летом может купить защитника «Фулхэма»

«Ливерпуль» ближайшим летом может усилиться левым защитником лондонского «Фулхэма». По информации от Football Insider, речь идёт об Энтони Робинсоне, который впечатляюще выступает за «дачников» в нынешнем сезоне.

26-летний фуллбек проводит четвёртый сезон в составе «Фулхэма». Ранее футболист выступал за «Уигна» и «Болтон». Источник сообщает, что «Ливерпуль» пока лишь следит за Робинсоном. Руководство ещё не принимало никаких решений насчёт того, стоит ли покупать англичанина летом.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Робинсон отметился четырьмя ассистами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость защитника в 20 миллионов евро.