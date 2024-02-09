​Клопп высказался о новой травме Тьяго

Полузащитник Тьяго Алькантара на прошлых выходных впервые вышел на поле в этом сезоне, но снова получил травму. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ситуация с Тьяго явно не крутая. На тренировке всё выглядело фантастически, но затем случились проблемы с мышцами. Пока мы не знаем, в какой степени. Это была не очень хорошая новость и для Тьяго, и для клуба.

Сыграет ли Тьяго в этом сезоне? Да. Мы думали и поняли, откуда взялась эта травма. Дело не в интенсивности или подобных вещах. Это не очень серьёзная травма, определённо нет», - сказал Клопп на пресс-конференции.