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​Клопп высказался о новой травме Тьяго

09 Февраля 2024 • 18:15 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Бёрнли
1 1.16 X 8.00 2 15.00
Через 22 ч. 42 мин.

Полузащитник Тьяго Алькантара на прошлых выходных впервые вышел на поле в этом сезоне, но снова получил травму. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ситуация с Тьяго явно не крутая. На тренировке всё выглядело фантастически, но затем случились проблемы с мышцами. Пока мы не знаем, в какой степени. Это была не очень хорошая новость и для Тьяго, и для клуба.

Сыграет ли Тьяго в этом сезоне? Да. Мы думали и поняли, откуда взялась эта травма. Дело не в интенсивности или подобных вещах. Это не очень серьёзная травма, определённо нет», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
09 Февраля 2024 в 19:14
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