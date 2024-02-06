​Известны сроки восстановления хавбека «Ливерпуля» Собослаи

Полузащитник Доминик Собослаи угодил в лазарет «Ливерпуля» и пропустил последний матч Премьер-лиги против «Арсенала» (1:3). Как сообщает венгерский Index, на восстановление Собослаи понадобится примерно три-четыре недели. Таким образом, футболист пропустит около семи-восьми игр «Ливерпуля».

В сезоне 2023/2024 Доминик Собослаи поучаствовал в 28 матчах «Ливерпуля». В них венгерский полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 10 февраля – против «Бёрнли».