​Клопп: Если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, - это не ко мне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп преуменьшил свой тренерский уровень, говоря о борьбе за титул чемпиона Англии.

«Послушайте, если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, то я, вероятно, являюсь не тем человеком, к которому стоит обращаться. Потому что в большинстве случаев мы оказывались вторыми. Мне жаль это говорить», - сказал Клопп, чьи слова приводятся на сайте «Ливерпуля».

Стоит сказать, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице. При этом если говорить о потерянных очках, то «Манчестер Сити» имеет лучший показатель.