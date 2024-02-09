Клопп оценил «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ближайшем матче против «Бёрнли».

«Компани научился многим вещам – и когда в прошлом году выиграл Чемпионшип, и когда сейчас его команда терпит неудачи. У них есть игроки, которые умеют забивать голы. Если они проигрывают, то не крупно. Они умеют играть в футбол. И нам не остаётся ничего другого, кроме как создать особую атмосферу и вызвать у них реакцию. Мы должны быть готовы к матчу», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» стартует в субботу, 10 февраля, в 18:00 по московскому времени.