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Клопп — о замене Александера-Арнольда: Он почувствовал боль в левом колене

10 Февраля 2024 • 21:16 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Бёрнли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил защитника Трента Александера-Арнольда в перерыве матча с «Бёрнли».

— Он почувствовал боль в той же области, где у него была травма, в левом колене. На самом деле ничего страшного, но он почувствовал боль, поэтому мы не стали рисковать и сняли его. Будем смотреть, — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Встреча 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Бёрнли» завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

В текущем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал десять голевых передач.

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Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд ещё теги

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