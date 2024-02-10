Клопп — о замене Александера-Арнольда: Он почувствовал боль в левом колене

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил защитника Трента Александера-Арнольда в перерыве матча с «Бёрнли».

— Он почувствовал боль в той же области, где у него была травма, в левом колене. На самом деле ничего страшного, но он почувствовал боль, поэтому мы не стали рисковать и сняли его. Будем смотреть, — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Встреча 24-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Бёрнли» завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

В текущем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал десять голевых передач.