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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января

08 Февраля 2024 • 17:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
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10.02 18:00

За награду лучшего тренера Английской премьер-лиги по итогам января будут бороться четыре специалиста. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Претендентами на награду являются Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Отмечается, что победитель будет назван на следующей неделе.

После 23 туров лидером в турнирной таблице АПЛ является «Ливерпуль», в активе которого 51 очко. На втором месте идет «Манчестер Сити», набравший 49 очков в 22 матчах. Замыкает тройку лондонский «Арсенал» — в активе команды 49 баллов.

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