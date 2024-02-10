​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»

В субботу «Ливерпуль» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли». После первого тайма на табло «Энфилда» горит счёт 1:1. За мерсисайдцев гол забил Диогу Жота, который отличился с передачи защитника Трента Александер-Арнольда.

Пресс-служба Премьер-лиги отмечает, что Александер-Арнольд установил рекорд турнира. Теперь он является лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. На счету Трента 58 ассистов. Он опередил своего одноклубника Эндрю Робертсона – у шотландца 57 результативных передач. Тройку замыкает экс-игрок «Эвертона» Лейтон Бэйнс, отдавший 53 голевых паса.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Бёрнли» можно в текстовой трансляции.