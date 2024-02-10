Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»

10 Февраля 2024 • 18:54 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Бёрнли
1 1.18 X 8.00 2 16.00
2-й тайм

В субботу «Ливерпуль» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли». После первого тайма на табло «Энфилда» горит счёт 1:1. За мерсисайдцев гол забил Диогу Жота, который отличился с передачи защитника Трента Александер-Арнольда.

Пресс-служба Премьер-лиги отмечает, что Александер-Арнольд установил рекорд турнира. Теперь он является лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. На счету Трента 58 ассистов. Он опередил своего одноклубника Эндрю Робертсона – у шотландца 57 результативных передач. Тройку замыкает экс-игрок «Эвертона» Лейтон Бэйнс, отдавший 53 голевых паса.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Бёрнли» можно в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнольд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
18:54
​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»
17:08
​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Алиссона в заявке на матч
17:02
​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»
02:11
Ливерпуль - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Февраля
23:45
«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником «Борнмута»
20:09
Клопп оценил «Бёрнли»
18:15
​Клопп высказался о новой травме Тьяго 1
17:32
Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе
17:17
Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам
17:07
Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли
17:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Бёрнли АПЛ —10 февраля 2024
17:04
Клопп подтвердил, что Собослаи пропустит матч с «Бёрнли»
16:39
Салах не хочет ехать в Саудовскую Аравию и намерен продлить контракт с «Ливерпулем» 1
13:10
Александер-Арнольд осыпал комплиментами Брэдли
12:14
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль— Бёрнли АПЛ — 10 февраля 2024
08 Февраля
17:03
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января
16:44
«Ливерпуль» летом может купить защитника «Фулхэма»
07 Февраля
01:48
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо
06 Февраля
22:36
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска 4
15:49
​Известны сроки восстановления хавбека «Ливерпуля» Собослаи
12:08
Лапорта мечтает о назначении Клоппа в «Барселону»
05 Февраля
16:05
​Клопп: Если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, - это не ко мне 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» ​Обамеянг посоветовал звёздного тренера для «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
2
0
1.22 6.40 11.00
Видео
56 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
0
2
2.09 3.35 3.40
Видео
56 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
0
1
1.83 4.00 3.65
Видео
56 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
1
1
1.24 6.40 9.20
Видео
56 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
1
1
2.09 3.35 3.40
Видео
56 мин
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
2
0
2.32 3.50 2.85
Видео
10.02.24 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
4.10 3.65 1.81
Видео
11.02.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
4.70 3.95 1.65
Видео
11.02.24 в 19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.06 3.70 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
18:54 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала»
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола оценил выступление Холанна
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «В перерыве я сказал: «Вы ждали, что обыграете их 5:0?»
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном»
18:13 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался после дубля и победы
18:05 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» выиграл 10 матчей подряд, дальше – Лига чемпионов
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оторвался от Салаха в гонке бомбардиров АПЛ
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 20-й гол в сезоне
17:08 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Алиссона в заявке на матч
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал стартовой состав на матч с «Брайтоном»
17:02 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Анри объяснил отказ от социальных сетей
Все новости
Рекомендуем