​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»

В субботу «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Джонс, Жота, Нуньес, Диас.

Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.