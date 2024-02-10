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​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»

10 Февраля 2024 • 17:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Бёрнли
1 1.18 X 8.00 2 16.00
Через 0 ч. 35 мин.

В субботу «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Джонс, Жота, Нуньес, Диас.

Матч между «Ливерпулем» и «Бёрнли» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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ЛИВЕРПУЛЬ БЁРНЛИ
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