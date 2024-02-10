Хёнесс рассказал, кто показывает лучший футбол в Германии – это не «Бавария»

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, кто в данный момент показывает лучший футбол в Германии. Немец выбрал леверкузенский «Байер», который сейчас лидирует в Бундеслиге с отрывом в два очка от «Баварии». Сегодня на «Бай-Арене» команды сыграют друг с другом в очной встрече.

«Могу сказать, что лучший футбол в Германии показывает леверкузенский «Байер», но за это не дают чемпионский титул. У нас тоже были хорошие матчи в этом сезоне. В первую очередь мне вспоминаются игры против «Боруссии» Дортмунд и «Штутгарта». Я также думаю, что наша команда хорошо сыграла в первом круге против «Байера», – приводит слова Хёнесса Frankfurter Allgemeine.