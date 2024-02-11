«Катастрофа»: Кейна раскритиковали в Германии

Немецкие СМИ раскритиковали нападающего «Баварии» Гарри Кейна после поражения от «Байера» со счётом 0:3. На этот факт обращает внимание портал Goal.

В материале приводится отрывок со страниц Bild – в нём выступление Кейна называется «катастрофой».

«Кейна подписывали как раз для таких игр. Но это был его худший матч в «Баварии». Он вообще не участвовал в игре», - так описывается игра Кейна. В то же время источник похвалил англичанина за старание в виде преодолённой дистанции за матч.

Отметим, что теперь «Бавария» отстаёт от лидирующего «Байера» на пять очков.

Кейн объяснил крупное поражение «Баварии»