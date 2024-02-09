Тухель: К Мусиале и Вирцу будет приковано особое внимание в предстоящей игре

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о сравнении полузащитника Джамала Мусиалы с хавбеком «Байера» Флорианом Вирцем.

— Они играют на одинаковой позиции, но это немного разноплановые игроки. Я могу понять, почему их сравнивают. Они оба хорошие дриблеры, оба могут быть ключевыми игроками для своей команды. Очевидно, к ним будет приковано особое внимание в предстоящей игре, — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

10 февраля «Байер» и «Бавария» сойдутся лицом к лицу в рамках матча 21-го тура чемпионата Германии. Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.