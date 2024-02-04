Боэ: «Мой стиль? Я очень агрессивный игрок»

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ рассказал, в каком стиле привык играть. Напомним, 23-летний фуллбек в последние дни зимнего трансферного окна обошёлся команде Томаса Тухеля в 30 миллионов евро. Предыдущим клубом француза был турецкий «Галатасарай», который совершил крупнейшую продажу в своей многолетней истории, отпустив Боэ в «Баварию».

«Мой стиль? Я очень агрессивный игрок, который знает, как атаковать и защищаться. Я всегда стараюсь отдавать 200% на поле. Моя цель – это привносить как можно больше энергии для команды», – сказал Боэ в интервью изданию Telefoot.