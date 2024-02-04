Новичок «Баварии» Боэ: «В 2017 году мне советовали заканчивать с футболом»

Новичок мюнхенской «Баварии» Саша Боэ рассказал, как ему удалось справиться с последствиями травмы, которую футболист получил в 2017 году. Напомним, в конце зимнего трансферного окна 23-летний француз перебрался из «Галатасарая» в «Баварию» за 30 миллионов евро

«После травмы в 2017 году мне советовали заканчивать с футболом, но для меня не могло идти и речи об этом. Хирург или физиотерапевты посоветовали мне прекратить играть в футбол. Морально было очень тяжело, но после этого мне удалось восстановиться и добиться большего прогресса», – сказал Боэ в интервью французскому изданию Telefoot.