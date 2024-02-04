Жером Боатенг: «Если бы решение принимал Тухель, сейчас я бы играл за «Баварию»

Новичок «Салернитаны» Жером Боатенг заявил, что стал бы игроком «Баварии», если бы это зависело только от Томаса Тухеля.

Осенью 35-летний защитник тренировался в расположении мюнхенцев. Футболист смог впечатлить рулевого Томаса Тухеля, который одобрил подписание, однако руководство клуба сочло нецелесообразным предлагать ветерану контракт.

«Честно говоря, я думаю, что сейчас выступал бы за «Баварию», если бы решение принимал только Тухель. Он предоставил мне возможность поддерживать форму, и я могу только поблагодарить его. Как мне сказали, команда и так была хорошо укомплектована», – рассказал в интервью Bild Боатенг, недавно перебравшийся в итальянскую «Салернитану» на правах свободного агента.