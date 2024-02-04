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«Барселона» обратилась к дорогостоящему игроку «Баварии» слухи

04 Февраля 2024 • 03:20 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане остаётся трансферной целью «Барселоны».

28-летний игрок пока не продлил контракт с «Баварией», истекающий через полтора года. За ситуацией следят другие клубы, в числе которых и «Барселона», рассчитывающая побороться за Сане, несмотря на финансовые проблемы. По информации Diario Sport, представители «сине-гранатовых» уже связались с лидером атаки мюнхенцев, сообщив о готовности начать переговоры, если тот не договорится с «Баварией». Игрок, тем не менее, интереса не проявил – он намерен дождаться предложения от своего нынешнего клуба.

Лерой Сане выступает за «Баварию» с 2020 года. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро.

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