Мюнхенская «Бавария» активно следит за фуллбеком «Жироны» Мигелем Гутьерресом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красная машина» может приобрести 22-летнего испанца в том случае, если левый защитник Альфонсо Дэвис ближайшим летом перейдёт в мадридский «Реал».

Напомним, что сам Гутьеррес является как раз воспитанником «королевского клуба». «Реал» тоже заинтересован в возвращении своего бывшего игрока, но если команда летом купит Дэвиса, двери для Мигеля будут закрыты.

Ранее сообщалось, что в январе Гутьеррес отказался от трансфера в лондонский «Брентфорд» за 25 миллионов евро. Фуллбек отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в этом розыгрыше Ла Лиги.