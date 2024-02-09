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«Бавария» активно следит за фуллбеком «Жироны»

09 Февраля 2024 • 11:59 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
1 2.65 X 3.80 2 2.45
10.02 20:30

Мюнхенская «Бавария» активно следит за фуллбеком «Жироны» Мигелем Гутьерресом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красная машина» может приобрести 22-летнего испанца в том случае, если левый защитник Альфонсо Дэвис ближайшим летом перейдёт в мадридский «Реал».

Напомним, что сам Гутьеррес является как раз воспитанником «королевского клуба». «Реал» тоже заинтересован в возвращении своего бывшего игрока, но если команда летом купит Дэвиса, двери для Мигеля будут закрыты.

Ранее сообщалось, что в январе Гутьеррес отказался от трансфера в лондонский «Брентфорд» за 25 миллионов евро. Фуллбек отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами в этом розыгрыше Ла Лиги.

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