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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: В игре «Байера» виден почерк Алонсо

09 Февраля 2024 • 16:08 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
1 2.65 X 3.80 2 2.45
10.02 20:30

Рулевой «Баварии» Томас Тухель оценил работу Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера».

— Он является очень важным фундаментом «Байера». Сейчас у них хороший состав. В игре команды виден почерк Хаби Алонсо. Огромная похвала ему за это, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

После 20 туров «Байер» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 52 очка. «Бавария» идет на втором месте, имея в копилке 50 зачетных баллов.

10 февраля команды проведут очный матч, в котором может смениться лидер Бундеслиги. Встреча 21-го тура должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Томас Тухель Байер ещё теги

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