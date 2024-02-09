Тухель: В игре «Байера» виден почерк Алонсо

Рулевой «Баварии» Томас Тухель оценил работу Хаби Алонсо на посту главного тренера «Байера».

— Он является очень важным фундаментом «Байера». Сейчас у них хороший состав. В игре команды виден почерк Хаби Алонсо. Огромная похвала ему за это, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

После 20 туров «Байер» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 52 очка. «Бавария» идет на втором месте, имея в копилке 50 зачетных баллов.

10 февраля команды проведут очный матч, в котором может смениться лидер Бундеслиги. Встреча 21-го тура должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.