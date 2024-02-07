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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Два игрока основы «Баварии» вернулись к тренировкам

07 Февраля 2024 • 21:11 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

«Бавария» порадовала своих поклонников хорошими новостями. В среду утром к тренировочному процессу в общей группе вернулись защитник Дайо Упамекано и полузащитник Йозуа Киммих. Восстановление этих игроков важно для мюнхенцев, ведь впереди у них матч против лидера Бундеслиги – против «Байера».

В то же время пресс-служба «Баварии» отмечает, что тренировку пропустили вратарь Мануэль Нойер (небольшие проблемы с коленом) и атакующий полузащитник Брайан Сарагоса (гриппоподобная инфекция).

Матч между «Байером» и «Баварией» пройдёт 10 февраля. Леверкузенцы в настоящий момент опережают мюнхенцев на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Дайо Упамекано Йозуа Киммих Брайан Сарагоса ещё теги

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