«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей

Леверкузенский «Байер» продлил череду матчей без поражений.

Коллектив Хаби Алонсо вырвал победу над «Штутгартом» в четвертьфинале Кубка Германии (3:2), забив решающий гол на 90-й минуте встречи. По данным Squawka, «Байер» стал лишь второй за всю историю немецкой командой, достигшей отметки в 30 матчей подряд без поражений во всех турнирах.

Чтобы повторить рекорд, принадлежащий «Баварии», леверкузенцам необходимо не проиграть ещё дважды. Примечательно, что свой следующий поединок «фармацевты» проведут как раз против мюнхенского гранда. Матч пройдёт 10 февраля в рамках Бундеслиги.