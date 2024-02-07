Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей

07 Февраля 2024 • 01:30 Комментировать
Байер Л
3:2
Штутгарт

Леверкузенский «Байер» продлил череду матчей без поражений.

Коллектив Хаби Алонсо вырвал победу над «Штутгартом» в четвертьфинале Кубка Германии (3:2), забив решающий гол на 90-й минуте встречи. По данным Squawka, «Байер» стал лишь второй за всю историю немецкой командой, достигшей отметки в 30 матчей подряд без поражений во всех турнирах.

Чтобы повторить рекорд, принадлежащий «Баварии», леверкузенцам необходимо не проиграть ещё дважды. Примечательно, что свой следующий поединок «фармацевты» проведут как раз против мюнхенского гранда. Матч пройдёт 10 февраля в рамках Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Февраля
00:43
«Байер» на последней минуте забил победный гол в ворота «Штутгарта»
00:30
«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии 1
06 Февраля
13:10
Ставка и прогноз на матч Байер – Штутгарт Кубка Германии – 6 февраля 2024
05 Февраля
22:13
Бесплатная ставка и прогноз на матч Байер — Штутгарт Кубка Германии — 6 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.02.24 в 20:30
Майнц Майнц
Унион Берлин Унион Берлин
2.07 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо слухи
01:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей
00:43 · Германия. Кубок
«Байер» на последней минуте забил победный гол в ворота «Штутгарта»
00:30 · Германия. Кубок
«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии 1
00:13 · Англия. Премьер-лига
Бразильские игроки забили 73 гола в топ-10 лигах Европы в 2024 году – второй показатель
06 Февраля
23:47 · Англия. Премьер-лига
Лено: «В Англии действительно называют Бундеслигу «лигой фермеров»
23:29 · Германия. Бундеслига
​Инсайдер Романо сообщил ценник Гирасси
23:08 · Германия. Бундеслига
Клозе: «Я бы забил 30 голов на ЧМ, будь у меня хотя бы 5% от техники удара Кейна»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Лено: «Пальинья не забыл о «Баварии»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Масалитин назвал команды из Европы, которые впечатляют его в этом сезоне
22:15 · Германия. Бундеслига
Киммих намерен залечить травму к матчу с «Байером»
21:55 · Германия. Бундеслига
Менье высказался об уходе из «Боруссии»
21:44 · Германия. Бундеслига
Нойер оценил игру «Байера» при Хаби Алонсо
21:03 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Не хочу вспоминать, каково не быть чемпионом Германии»
16:17 · Германия. Бундеслига
Менье переходит в турецкий клуб
Все новости
Рекомендуем