«Байер» на последней минуте забил победный гол в ворота «Штутгарта»

В 1/4 финала Кубка Германии «Байер» принимал «Штутгарт» в довольно равном матче, который непросто складывался для леверкузенцев. Уже в дебюте угловой у гостей, подача на дальнюю штангу, где красиво и метко пробил головой Вальдемар Антон - 0:1. В конце первого тайма Патрик Шик был первым на отскоке мяча от защитника и в упор расстрелял ворота, но из положения вне игры. Обострилась игра, несколько отличных моментов у «Байера» и гол в итоге. Роберт Андрих издали запустил мяч практически в правую девятку - 1:1. Довольно быстро гости снова повели после удара Криса Фюриха из пределов штрафной. Амин Адли получил проникающий пас, убежал от опекуна и пробил под рукой голкипера - 2:2. А закончился поединок с того же, что и начался - подача с корнера на дальнюю штангу, и Джонатан Та вырвал победу для «Байера» - 3:2.