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Кубок Германии

«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии

07 Февраля 2024 • 00:30 Комментировать (1)
Байер Л
3:2
Штутгарт
окончен

Леверкузенский «Байер» продолжает переписывать историю под руководством Хаби Алонсо.

«Фармацевты» продлили голевую серию в Кубке Германии – команда неизменно забивает как минимум по одному голу уже в 30 поединках кряду. По данным Opta, это рекордный для «Байера» результат за всю историю, а также самая продолжительная действующая серия в Кубке Германии среди всех клубов.

Прямо сейчас коллектив Хаби Алонсо бьётся за путёвку в полуфинал турнира со «Штутгартом» – команды уже забили друг другу по два мяча. Следить за дальнейшими событиями встречи можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Кубок Германии Байер ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
07 Февраля 2024 в 00:43
Молодцы фармацевты!!! Браво!!!
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