«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии

Леверкузенский «Байер» продолжает переписывать историю под руководством Хаби Алонсо.

«Фармацевты» продлили голевую серию в Кубке Германии – команда неизменно забивает как минимум по одному голу уже в 30 поединках кряду. По данным Opta, это рекордный для «Байера» результат за всю историю, а также самая продолжительная действующая серия в Кубке Германии среди всех клубов.

Прямо сейчас коллектив Хаби Алонсо бьётся за путёвку в полуфинал турнира со «Штутгартом» – команды уже забили друг другу по два мяча. Следить за дальнейшими событиями встречи можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.