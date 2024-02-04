Кейн: «Я начал изучать немецкий язык, хочу как можно лучше влиться в коллектив»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признался, что начал интенсивней изучать немецкий язык. Напомним, 30-летний форвард перебрался в команду Томаса Тухеля летом из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.

«Я начал изучать немецкий язык, делаю это один-два раза в неделю. Хочу как можно лучше влиться в коллектив. Изучение языка – это очень важно, поэтому я прикладываю усилия. Фанаты «Баварии» просто прекрасны. Я слышу, как много песен они поют во время матчей», – цитирует Кейна PA Media.

Кейн является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Бундеслиги. На его счету 24 гола и 5 ассистов в 20 матчах.