Хёнесс: «Байеру» и Алонсо немного повезло с трансферами»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс постарался объяснить причины, по которым леверкузенский «Байер» лидирует в Бундеслиге с отрывом в два очка от «красной машины». Сегодня команды сыграют между собой в очной встрече на «Бай-Арене».

«Нынешние игроки «Байера» подходят Алонсо, но я думаю, что клубу немного повезло с трансферами. Никто раньше не видел Бонифасе, а также не знал о том, кто такой Гримальдо. Скаутам нужно отдать должное, но «Байеру» повезло с тем, что новички быстро адаптировались к новой стране и команде», – цитирует Хёнесса издание Frankfurter Allgemeine.