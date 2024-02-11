​«Тухель, на выход»: Фанаты «Баварии» призывают уволить тренера

Болельщики «Баварии» недовольны работой Томаса Тухеля на тренерском мостике. В субботу команда крупно – со счётом 0:3 – проиграла «Байеру», в результате чего отставание мюнхенцев от лидирующих леверкузенцев выросло до пяти очков.

Как сообщает Bild, поклонники «Баварии» начинают призывать руководство уволить Тухеля. В воскресенье около тренировочной базы клуба был вывешен плакат с надписью «Тухель, на выход».

Ранее в прессе появилась информация о том, что следующим тренером «Баварии» может стать Жозе Моуринью. В январе статусный португальский специалист остался без работы после увольнения из «Ромы».

Моуринью учит немецкий язык для работы в «Баварии»