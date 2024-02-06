Киммих намерен залечить травму к матчу с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих делает всё возможное для скорейшего возвращения в строй.

28-летний футболист пропустил два предыдущих поединка мюнхенцев против «Боруссии» Мёнхенгладбах (3:1) и «Аугсбурга» (3:2) из-за травмы плеча. Участие звёздного хавбека в важнейшей встрече с действующим лидером турнирной таблицы – леверкузенским «Байером» – остаётся под вопросом, однако игрок прилагает максимальные усилия для скорейшего выздоровления. По данным журналиста Филиппа Кесслера, Киммих намерен уже завтра приступить к командным тренировкам. Немец проводит дополнительные занятия с физиотерапевтами, чтобы завершить восстановление до встречи с «Байером».

Поединок «Байер» – «Бавария» состоится 10 февраля.