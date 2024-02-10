Хёнесс раскритиковал современный трансферный рынок

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о своём отношении к современному трансферном рынку.

«В современные дни весь мир пытается купить нового игрока, если один из футболистов травмировался на 2-3 недели. Я часто вижу отсутствие здравого смысла в нашей индустрии. Шумиха вокруг всех этих трансферов меня ошеломляет. Я однажды назвал трансферный рынок клеткой, которая заполнена дураками. Отчёты за последние трансферные окна только подтверждают мои слова», – сказал Хёнесс в интервью Frankfurter Allgemeine.

Напомним, «Бавария» сегодня может выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Для этого мюнхенцам нужно обыграть на выезде леверкузенский «Байер», который в этом сезоне ещё не потерпел ни одного поражения.