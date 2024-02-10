Мюллер: «Дело не только в тренере»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Байера» (0:3) в 21-м туре чемпионата Германии.

— Нам не хватает смелости. Здесь я должен процитировать Оливера Кана: «Мы слишком погружены в свои мысли, у нас нет свободы». Этого не хватает в нашей игре. Иногда приходится говорить об игроках. Дело не только в тренере, — приводит слова Мюллера SkyDE.

После 21 тура «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в копилке 50 набранных очков. Отставание команды Томас Тухеля от лидирующего «Байера» теперь составляет пять зачетных баллов.