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Боэ: «Галатасарай»? Сыграв в Турции, ты сможешь играть везде»

04 Февраля 2024 • 14:37 Комментировать
Галатасарай
...
Бандырмаспор
06.02 20:45

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ рассказал, как игра за турецкий «Галатасарай» способствовала развитию его карьеры. В конце зимнего трансферного окна французский фуллбек покинул «львов» ради перехода в команду Томаса Тухеля. Мюнхенцы заплатили за 23-летнего игрока 30 миллионов евро.

«Это было довольно сложный период в моральном плане, потому что поначалу было не легко. «Галатасарай» – это клуб с большим давлением, там нужно сразу доказывать свои качества. Я думаю, что сыграв в Турции, ты сможешь играть везде. Этот опыт мне очень поможет в оставшейся части моей карьеры», – сказал Боэ в интервью Telefoot.

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