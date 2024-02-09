Нойер может сыграть с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, сможет ли вратарь Мануэль Нойер принять участие в предстоящем матче с «Байером».

— Нойер будет сегодня тренироваться. Мы дадим ему время до завтрашнего дня до 17:30, а потом посмотрим, будет играть он или Свен Ульрайх, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Ранее стало известно, что 37-летний голкипер не тренируется с «Баварией» из-за проблем с коленом.

В текущем сезоне Нойер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча 21-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Баварией» пройдет завтра, 10 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.