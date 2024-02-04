Тухель: «Посмотрим, смогут ли Киммих и Упамекано сыграть с «Байером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, смогут ли Йозуа Киммих и Дайо Упамекано сыграть в ближайшем матче против леверкузенского «Байера», который состоится в субботу.

«Посмотрим, смогут ли Киммих и Упамекано восстановиться к матчу с «Байером». Решение будет приниматься в течение недели. Всё зависит от того, как они войдут в тренировочный процесс», – сказал Тухель на пресс-конференции после победы над «Боруссией» Мёнхенгладбах (3:1) в Бундеслиге.

Напомним, «Бавария» отстаёт от «Байера» на два очка в турнирной таблице. Очная встреча между командами пройдёт на стадионе «фармацевтов».