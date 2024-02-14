Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поведал о том, почему Гарри Кейну не удалось проявить себя в недавнем матче против «Байера».

Леверкузенцы забили три безответных мяча и нейтрализовали атаку гостей из Мюнхена.

«Большая редкость, чтобы Кейн так редко касался мяча, ведь одна из его сильных сторон – отходить в глубину и участвовать в розыгрыше мяча. Честно говоря, наша формация была продумана специально под него, но нам совершенно не удавалось его задействовать. Наша атака часто разбивалась о компактную оборону «Байера». Мы хотим, чтобы Гарри чаще контактировал с мячом», – приводит Bayern & Germany высказывания Тухеля из пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лацио».