Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»

14 Февраля 2024 • 00:24 Комментировать
Байер Л
3:0
Бавария

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поведал о том, почему Гарри Кейну не удалось проявить себя в недавнем матче против «Байера».

Леверкузенцы забили три безответных мяча и нейтрализовали атаку гостей из Мюнхена.

«Большая редкость, чтобы Кейн так редко касался мяча, ведь одна из его сильных сторон – отходить в глубину и участвовать в розыгрыше мяча. Честно говоря, наша формация была продумана специально под него, но нам совершенно не удавалось его задействовать. Наша атака часто разбивалась о компактную оборону «Байера». Мы хотим, чтобы Гарри чаще контактировал с мячом», – приводит Bayern & Germany высказывания Тухеля из пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лацио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн Байер ещё теги

Новости по матчу

12 Февраля
16:05
Киммих разочарован, что не вышел в стартовом составе в матче с «Байером»
11 Февраля
21:30
Мюллер: «Вчерашняя игра – кошмар, но борьба за титул не завершена»
18:11
​«Тухель, на выход»: Фанаты «Баварии» призывают уволить тренера
15:56
«Катастрофа»: Кейна раскритиковали в Германии
14:46
Кейн объяснил крупное поражение «Баварии»
10 Февраля
23:14
Мюллер: «Дело не только в тренере»
22:33
Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу 19
20:00
«Байер» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:36
«Байер» назвал состав на матч с «Баварией»
19:20
​«Бавария» объявила состав на битву с «Байером» за первое место
18:00
Мостовой сделал прогноз на матч «Байер» - «Бавария»
16:28
Нападающий «Ювентуса» интересен трём немецким топ-клубам
15:44
Тухель: «Не понимаю, почему болельщики недовольны»
15:37
Хаби Алонсо ответил, поможет ли «Байеру» поддержка нейтральных болельщиков в матче с «Баварией»
14:14
Хаби Алонсо: «Давление перед матчем с «Баварией»? Я без проблем с ним справляюсь»
13:21
Ставка и прогноз на матч Байер – Бавария чемпионата Германии – 10 февраля 2024
13:16
Алонсо рассказал, как собирается остановить Кейна в матче с «Баварией» 1
13:10
Хёнесс объяснил, почему «Бавария» не стала бы платить 120 миллионов евро за Райса и Кайседо
13:02
Хёнесс раскритиковал современный трансферный рынок
12:52
Хёнесс рассказал, кто показывает лучший футбол в Германии – это не «Бавария»
12:42
Хёнесс: «Байеру» и Алонсо немного повезло с трансферами»
12:34
Дрезен: «Не вижу причин, по которой «Бавария» не сможет выиграть Бундеслигу»
02:33
Байер - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Февраля
20:15
Рискованная ставка и прогноз на матч Байер — Бавария чемпионата Германии — 10 февраля 2024
20:08
Ставка и прогноз на точный счёт на матч Байер — Бавария чемпионата Германии — 10 февраля 2024
19:26
«Байер» - «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:32
Ставка и прогноз на матч Байер — Бавария Бундеслиги — 10 февраля 2024
16:08
Тухель: В игре «Байера» виден почерк Алонсо
16:07
Тухель: «Бавария» едет в Леверкузен за победой
15:36
Кейн высказался об отсутствии трофеев
15:24
Тухель: К Мусиале и Вирцу будет приковано особое внимание в предстоящей игре
15:14
Тухель: Беспроигрышная серия «Байера впечатляет, но у «Баварии» всего на два очка меньше
15:09
Саутгейт: Кейн наслаждается игрой в «Баварии»
15:02
Нойер может сыграть с «Байером»
14:00
Стало известно, сыграют ли Киммих и Упамекано с «Байером»
13:41
​Эксперты назвали фаворита матча «Байер» – «Бавария»
11:59
«Бавария» активно следит за фуллбеком «Жироны»
11:52
«Реал» попросил игрока «Баварии» не продлевать контракт со своим клубом
11:02
«Барселона» заинтересована в приглашении Хаби Алонсо
02:44
«Бавария» поспорит с «Барселоной» за полузащитника «Ювентуса»
01:10
Саутгейт рассказал, что думает о переходе Дайера в «Баварию»
08 Февраля
16:51
Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация»
15:57
«Бавария» надеется, что Нойер сможет сыграть с «Байером»
15:50
«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса
15:19
Швайнштайгер: «Думаю, Хаби Алонсо мечтает о том, чтобы возглавить «Ливерпуль»
12:48
Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Байер» – «Бавария»
07 Февраля
21:11
​Два игрока основы «Баварии» вернулись к тренировкам
14:09
Араухо в январе хотел перейти в «Баварию» 1
11:07
Романо: защитник «Байера» летом может перейти в топ-клуб 1
01:48
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо
01:30
«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей
06 Февраля
23:08
Клозе: «Я бы забил 30 голов на ЧМ, будь у меня хотя бы 5% от техники удара Кейна»
22:46
Лено: «Пальинья не забыл о «Баварии»
22:15
Киммих намерен залечить травму к матчу с «Байером»
21:44
Нойер оценил игру «Байера» при Хаби Алонсо
21:03
Нойер: «Не хочу вспоминать, каково не быть чемпионом Германии»
16:09
Нойер пропустил тренировку «Баварии»
15:11
Писарро дал совет Сане: остаться в «Баварии» или вернуться в АПЛ?
13:06
«Бавария» договорилась с «РБ Лейпцигом» о сумме компенсации за Эберля
11:11
Отец Вирца рассказал, за какой клуб хочет играть его сын в следующем сезоне
11:06
Отец Вирца: «Флориан никогда не думал о «Баварии»
11:00
Мустафи: «Кейн отлично понимает игру, он знает, какие зоны нужно атаковать»
05 Февраля
16:10
Дайер: «Кейн очень помог мне интегрироваться в «Баварию»
16:04
Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов
15:58
Де Лигт рассказал, нравится ли ему играть в связке с Дайером
15:54
Кейн оценил свои шансы побить рекорд Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге
15:47
Кейн уверен, что в этом сезоне выиграет свой первый трофей в карьере
15:35
Дэвис точно не поможет «Баварии» в матчах с «Байером» и «Лацио»
00:17
На Хаби Алонсо появился новый претендент из АПЛ
04 Февраля
16:19
Субименди интересен «Барселоне», «Баварии» и лондонскому топ-клубу
15:34
Боэ: «Бавария» – один из величайших клубов планеты, машина для завоевания трофеев»
15:18
Боэ: «Мой стиль? Я очень агрессивный игрок»
14:58
Кейн – о «Баварии»: «В первые 4-5 месяцев я жил в отеле без семьи, но горд, что показал хорошую игру»
14:52
Кейн: «Я начал изучать немецкий язык, хочу как можно лучше влиться в коллектив»
14:42
Боэ: «Знаю, что от меня сразу требуют результата, у меня нет времени на адаптацию»
14:37
Боэ: «Галатасарай»? Сыграв в Турции, ты сможешь играть везде»
14:33
Новичок «Баварии» Боэ: «В 2017 году мне советовали заканчивать с футболом»
14:28
Тель: «Саша Боэ – это топ-игрок, он очень быстрый и сильный»
11:56
Тухель: «Посмотрим, смогут ли Киммих и Упамекано сыграть с «Байером»
11:50
Дэвис может вернуться в строй раньше, чем предполагалось
03:20
«Барселона» обратилась к дорогостоящему игроку «Баварии»
02:31
Жером Боатенг: «Если бы решение принимал Тухель, сейчас я бы играл за «Баварию»
01:12
Мюллер – о матче против «Байера»: «Не думаю, что кто-то победит 4:0»
00:31
Тухель – о матче с «Байером»: «Бавария» должна доказать всё на поле»
00:00
Дэвис не поможет «Баварии» в матче против «Байера»
01 Февраля
13:09
«Бавария» хочет, чтобы Киммих сыграл с «Байером»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
00:24 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»
13 Февраля
23:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
23:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
20:12 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» допускает возможность возвращения Флика
19:02 · Германия. Бундеслига
В «Байере» рассказали о будущем Хаби Алонсо
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Баварии»
18:24 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Бундеслиге
17:36 · Германия. Бундеслига
​Директор «Баварии» отреагировал на слухи о де Лигте
16:58 · Германия. Бундеслига
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:52 · Германия. Бундеслига
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:35 · Германия. Бундеслига
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет заменить Клоппа на Хаби Алонсо – скауты посетили матч «Байера»
15:04 · Германия. Бундеслига
Симакан рассказал, может ли матч с «Реалом» изменить его карьеру
Все новости
Рекомендуем