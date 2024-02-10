Тухель: «Не понимаю, почему болельщики недовольны»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не понимает, почему некоторые болельщики мюнхенцев недовольны игрой команды.

«Я не понимаю, почему болельщики недовольны. Команда провела одну из лучших первых половин сезона за последние годы. Я нежду побед вроде 4:0 против «Боруссии» Дортмунд в каждом матче. В игре с леверкузенским «Байером» нам также будут противостоять нейтральные фанаты, которые хотят, чтобы «Бавария» не выиграла титул. Тем не менее, мы будет играть за свои ожидания», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» отстаёт от «Байера» в турнирной таблице Бундеслиги на два очка. Сегодня команды сыграют между собой в очной встрече в Леверкузене.