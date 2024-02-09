​Эксперты назвали фаворита матча «Байер» – «Бавария»

Эксперты букмекерских контор проанализировали статистические данные выступления команд в последних матчах различных турниров, а также очных встречах и назвали фаворита в предстоящем поединке.

По мнению экспертов «Бавария» одержит победу в матче с вероятностью в 39,2%, а вот победа хозяев поля оценена в 36,2%. Ничейный исход маловероятен, но всё-таки эксперты оценили такой исход встречи в 24,6%.

Напомним, что матч «Байер» – «Бавария» состоится в ближайшую субботу, 10 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Прямая трансляция будет проходить на нашем портале.