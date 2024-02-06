Нойер пропустил тренировку «Баварии»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не принял участие в минувшей тренировке команды. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, два дня назад голкипер был на осмотре у клубных врачей, а сегодня, 6 февраля, пропустил тренировочное занятие из-за проблем с коленом. Отмечается, что пока неизвестно, сколько времени потребуется Нойеру на возвращение в строй.

Напомним, в конце октября 37-летний Нойер вернулся на поле после серьезной травмы ноги, из-за которой пропустил десять месяцев.

10 февраля «Бавария» сыграет на выезде с лидером Бундеслиги — «Байером». Матч 21-го тура должен будет стартовать в 20:30 по мск.