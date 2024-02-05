Кейн уверен, что в этом сезоне выиграет свой первый трофей в карьере

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выразил уверенность в том, что в этом сезоне выиграет свой первый командный трофей в профессиональной карьере.

«Я чувствую себя уверенно. «Бавария» стабильно выигрывала трофеи в последние 11 лет, а пару лет назад команда выиграла Лигу чемпионов. Болельщики ожидают от нас победы во всех турнирах. Мы сфокусированы на том, чтобы оправдать их ожидания», – сказал Кейн в интервью PA Media.

Напомним, мюнхенцы сейчас отстают в чемпионате от лидирующего «Байера» на два очка. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля скоро встретится в ⅛ финала с римским «Лацио». Из Кубка Германии «Бавария» уже вылетела на ранней стадии.