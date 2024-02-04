Дэвис не поможет «Баварии» в матче против «Байера»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.

23-летний футболист был заменён на 85-й минуте субботнего поединка Бундеслиги против «Боруссии» Мёнхенгладбах, который завершился победой мюнхенцев (3:1). По сообщениям Bild, канадец проведёт в лазарете от трёх до четырёх недель. Таким образом, игрок пропустит важнейший матч чемпионата против «Байера» (10 февраля), а также первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (14 февраля).

В активе Альфонсо Дэвиса один забитый мяч и три голевые передачи в 27 поединках за «Баварию» в текущем сезоне.