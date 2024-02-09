Саутгейт: Кейн наслаждается игрой в «Баварии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре форварда Гарри Кейна за «Баварию».

— Он наслаждается этим опытом. На большинстве матче мы не были вживую, но смотрим все его игры. Когда ты играешь в таком большом клубе, как «Бавария», ты всегда должен побеждать. Там вы всегда находитесь под давлением. Это хорошо для Гарри, — приводит слова Саутгейта журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне 30-летний Кейн принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

После 20 туров «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 50 очков.