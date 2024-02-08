«Бавария» надеется, что Нойер сможет сыграть с «Байером»

Мюнхенская «Бавария» не теряет надежд на то, что основной голкипер Мануэль Нойер успеет решить свои проблемы с коленом до матча с леверкузенским «Байером», который будет центральным в следующем туре немецкой Бундеслиги.

По информации от издания Bild, сегодня Нойер тренировался индивидуально, но тренерский штаб «Баварии» планирует вернуть Мануэля к командным занятиям завтра. Мюнхенцы надеются, что вратарь сможет поехать в субботу в Леверкузен и принять участие в матче.

Напомним, Нойер ранее пропустил около года из-за перелома ноги. После возвращения в строй Мануэль успел набрать неплохую форму, но пару дней назад получил небольшое повреждение колена.