Кейн – о «Баварии»: «В первые 4-5 месяцев я жил в отеле без семьи, но горд, что показал хорошую игру»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что адаптация в мюнхенском клубе далась ему тяжело. Напомним, несмотря на все трудности, Кейн в данный момент имеет на счету 24 гола в чемпионате Германии и является лучшим бомбардиром Бундеслиги.

«В первое время было не легко. В первые четыре или пять месяцев я жил в отеле без семьи. Это было очень сложно, но я горд, что смог показать хорошую игру на поле при таких обстоятельствах. Мы хорошо провели зимнюю паузу, семья переехала со мной в Мюнхен. Дети ходят в школу, у нас теперь есть дом. Сейчас я больше чувствую себя в домашней обстановке, чем в первые месяцы», – сказал Кейн в интервью PA Media.