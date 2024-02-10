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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дрезен: «Не вижу причин, по которой «Бавария» не сможет выиграть Бундеслигу»

10 Февраля 2024 • 12:34 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
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Через 7 ч. 12 мин.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен уверен в том, что его команда в нынешнем сезоне вновь завоюет чемпионский титул Бундеслиги. Напомним, мюнхенцы в данный момент отстают от леверкузенского «Байера» на два очка в турнирной таблице. Сегодня команды встретятся в очном матче на стадионе «фармацевтов».

«Цель на каждый сезон – это завоевание чемпионского титула. Мы близки к «Байеру» в таблице, поэтому я не вижу причин, по которым «Бавария» не сможет защитить титул. Отношение всех игроков и сотрудников вселяет в меня уверенность того, что мы добьёмся цели. «Байер» проводит отличный сезон, но я уверен, что в какой-то момент команда всё равно проявит свои слабости», – цитирует Дрезена издание Welt.

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Евро-Футбол.Ру,
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