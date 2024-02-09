Кейн высказался об отсутствии трофеев

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что хочет выигрывать трофеи с мюнхенским клубом.

— На данный момент мне не хватает командных трофеев, но я хочу их выигрывать. Буду делать все возможное, чтобы помочь «Баварии». Впереди у нас игра с «Байером», и я надеюсь, что все сложится для нас удачно, — приводит слова Кейна BBC Sport.

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за 110 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету форварда 27 матчей, в которых он забил 28 голов и сделал восемь ассистов на партнеров.