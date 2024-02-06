Нойер оценил игру «Байера» при Хаби Алонсо

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался об успехах леверкузенского «Байера» в преддверии очного матча.

Уже 10 февраля мюнхенцы проведут выездной поединок против «фармацевтов» в рамках 21-го тура Бундеслиги. На данный момент леверкузенцы опережают действующих чемпионов на два очка.

«Байер» при Хаби Алонсо играет примерно так, как играл сам Алонсо, когда был футболистом. У него есть представление о качественной игре в пас, ему нравится владеть мячом, и он передал эти идеи своей команде. Будучи игроком, он наслаждался таким футболом, и сейчас у его команды такой же характер – «Байер» хочет контролировать мяч, а не бегать за соперником. Алонсо возглавил команду в трудный момент, но сразу показал, что способен улучшить ситуацию», – цитирует Bayern & Germany Нойера.