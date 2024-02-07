Романо: защитник «Байера» летом может перейти в топ-клуб

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщил о том, что центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та ближайшим летом может сменить клубную прописку.

У итальянца в июне будет оставаться год по контракту с «Байером», поэтому леверкузенскому клубу будет выгодно продать футболиста, чтобы не терять его бесплатно через год. Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» хочет пригласить Та вместо Тьяго Силвы, который с большой долей вероятности покинет клуб летом.

Отметим, что 27-летний Джонатан в нынешнем сезоне является одним из лучших центральных защитников Европы. Трансферная стоимость Та по версии «Трансфермаркта» составляет 25 миллионов евро.