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Романо: защитник «Байера» летом может перейти в топ-клуб

07 Февраля 2024 • 11:07 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщил о том, что центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та ближайшим летом может сменить клубную прописку.

У итальянца в июне будет оставаться год по контракту с «Байером», поэтому леверкузенскому клубу будет выгодно продать футболиста, чтобы не терять его бесплатно через год. Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» хочет пригласить Та вместо Тьяго Силвы, который с большой долей вероятности покинет клуб летом.

Отметим, что 27-летний Джонатан в нынешнем сезоне является одним из лучших центральных защитников Европы. Трансферная стоимость Та по версии «Трансфермаркта» составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Джонатан Та Байер

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