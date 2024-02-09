Тухель: Беспроигрышная серия «Байера впечатляет, но у «Баварии» всего на два очка меньше

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о беспроигрышной серии «Байера» в текущем сезоне.

«30 команд пытались их обыграть, никому это не удалось. Посмотрим, что произойдет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас всего на два очка меньше. Это отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть матч», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Матч 21-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» пройдет в субботу, 10 февраля. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.