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Боэ: «Бавария» – один из величайших клубов планеты, машина для завоевания трофеев»

04 Февраля 2024 • 15:34 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ постарался оценить масштабы своей новой команды. В конце января французский фуллбек перебрался на «Альянц Арену» из турецкого «Галатасарая» за 30 миллионов евро, став самой дорогой продажей в истории «львов».

«Бавария» – один из величайших клубов планеты, настоящая машина для завоевания трофеев. Французские игроки вроде Кингсли Комана и Дайо Упамекано хорошо выступают за «Баварию». Я постараюсь сделать то же самое. Они хорошо меня приняли и посоветовали не подвергать себя давлению, а просто играть в своём ключе», – цитирует Боэ издание Telefoot.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саша Боэ

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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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14:42 · Германия. Бундеслига
Боэ: «Знаю, что от меня сразу требуют результата, у меня нет времени на адаптацию»
14:37 · Германия. Бундеслига
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14:33 · Германия. Бундеслига
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