Боэ: «Бавария» – один из величайших клубов планеты, машина для завоевания трофеев»

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ постарался оценить масштабы своей новой команды. В конце января французский фуллбек перебрался на «Альянц Арену» из турецкого «Галатасарая» за 30 миллионов евро, став самой дорогой продажей в истории «львов».

«Бавария» – один из величайших клубов планеты, настоящая машина для завоевания трофеев. Французские игроки вроде Кингсли Комана и Дайо Упамекано хорошо выступают за «Баварию». Я постараюсь сделать то же самое. Они хорошо меня приняли и посоветовали не подвергать себя давлению, а просто играть в своём ключе», – цитирует Боэ издание Telefoot.