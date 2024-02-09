Стало известно, сыграют ли Киммих и Упамекано с «Байером»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано и хавбек команды Йозуа Киммих смогут помочь команде в предстоящем матче с «Байером». Об этом журналистам рассказал главный тренер мюнхенского коллектива Томас Тухель.

«Киммих всегда готов. Он необычен в своем отношении к делу. Упамекано похож на него. Они оба прошли полный процесс реабилитации. Если не произойдет ничего экстраординарного, они будут готовы», — заявил Тухель.

Матч 21-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Баварии» состоится завтра, 10 февраля. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.

Отметим, сейчас отрыв «Баварии» от лидирующего в таблице «Байера» составляет всего два очка.