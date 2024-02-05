Кейн оценил свои шансы побить рекорд Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил свои шансы побить рекорд бывшего нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски по голам за сезон в Бундеслиге. Поляк в кампании 2020/21 забил 41 гол в чемпионате. Кейну нужно забить 17 мячей в оставшихся 14 турах, чтобы повторить рекорд Роберта.

«Я всегда верил в себя и забивал много голов за сезон в Премьер-лиге. Я хотел делать то же самое в Бундеслиге, но не представлял себе, что на этой стадии сезона буду иметь на счету столько голов. Вы знаете меня, я не люблю устанавливать для себя ограничения. Я стараюсь не думать о рекордах, но они являются результатом упорной работы. Сейчас я сосредоточен на краткосрочных целях, но если мне удастся приблизиться к рекорду, конечно, я хотел бы его побить», – сказал Кейн в интервью PA Media.